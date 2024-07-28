Париж, 28 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырёх российских журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях. Об этом 28 июля сообщили в агентстве.

Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

В агентстве уточнили, что такое решение приняли французские власти, сославшись на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции. Никаких подробностей в полученном документе не приводится.

Аккредитацию отозвали у трёх пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. При этом в агентстве подчеркнули, что сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами подобных крупных турниров, никаких замечаний со стороны организаторов к ним не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 20 июля заявил об отказе дать аккредитацию на Олимпиаду ряду российских журналистов. При этом Париж исходит «из принципа предосторожности», пояснил чиновник. Он уточнил, что отказ получили многие журналисты.

В общей сложности французские спецслужбы, принимая решение о допуске к работе на Олимпиаде, проверили 960 тысяч досье. По итогам проверки отказ в возможности посещать связанные с ОИ мероприятия получили 4340 человек. Речь идёт не только о журналистах, но и о волонтёрах, работниках стадионов, членах спортивных делегаций.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные организации принять меры в связи с фактом дискриминации в отношении российских журналистов. Она назвала абсурдными и бездоказательными заявления организаторов Олимпиады об угрозе шпионажа и кибератак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ журналистам из России в возможности освещать парижскую Олимпиаду нуждается в жёстком осуждении. Спикер Кремля призвал МОК, раздающий аккредитации, выступить с осуждением практики Франции отказывать в допуске российским СМИ.