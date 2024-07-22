Москва, 22 июля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Международные организации должны принять меры в связи с фактом дискриминации в отношении российских журналистов, которым отказали в аккредитации на Олимпиаде в Париже, сообщила 22 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

ANDRE PAIN/EPA/ТАСС

«Отказ в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт» на Олимпийские игры в Париже — ещё одно доказательство дискриминации и двойных стандартов в отношении права на свободу слова и политизации самих Олимпийских игр», — написала Москалькова.

Она назвала абсурдными и бездоказательными заявления организаторов Олимпиады об угрозе шпионажа и кибератак и призвала международные организации принять меры к восстановлению прав российских журналистов и спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 20 июля заявил об отказе дать аккредитацию на Олимпиаду ряду российских журналистов. При этом Париж исходит «из принципа предосторожности», пояснил чиновник. Он уточнил, что отказ получили многие журналисты.

В общей сложности французские спецслужбы, принимая решение о допуске к работе на Олимпиаде, проверили 960 тысяч досье. По итогам проверки отказ в возможности посещать связанных с ОИ мероприятия получили 4340 человек. Речь идёт не только о журналистах, но и о волонтёрах, работниках стадионов, членах спортивных делегаций.

По словам Дарманена, «шпионов» спецслужбы обнаружили среди тех, кто подавал заявки из России, Белоруссии и ряда других стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля заявил, что в Москве решение Парижа отказать в аккредитации ряду российских журналистов считают неприемлемым. Такие ограничения напрямую ущемляют свободу СМИ. Кроме того, Париж нарушает все свои обязательства перед ОБСЕ и другими организациями.