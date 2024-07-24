Москва, 24 июля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Отказ журналистам из России в возможности освещать парижскую олимпиаду нуждается в жёстком осуждении, заявил 24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

Владимир Смирнов/ТАСС

«Это можно только осудить. Осудить достаточно жёстко», — сказал он.

Спикер Кремля призвал Международный олимпийский комитет, раздающий аккредитации, выступить с осуждением практики Франции отказывать в допуске российским СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 20 июля заявил об отказе дать аккредитацию на Олимпиаду ряду российских журналистов. При этом Париж исходит «из принципа предосторожности», пояснил чиновник. Он уточнил, что отказ получили многие журналисты.

В общей сложности французские спецслужбы, принимая решение о допуске к работе на Олимпиаде, проверили 960 тысяч досье. По итогам проверки отказ в возможности посещать связанных с ОИ мероприятия получили 4340 человек. Речь идёт не только о журналистах, но и о волонтёрах, работниках стадионов, членах спортивных делегаций.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные организации принять меры в связи с фактом дискриминации в отношении российских журналистов. Она назвала абсурдными и бездоказательными заявления организаторов Олимпиады об угрозе шпионажа и кибератак.