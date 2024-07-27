Тель-Авив, Израиль, 27 июля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Государственный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала плохой приметой перевёрнутый олимпийский флаг на открытии Олимпиады в Париже.

Cameron Spencer/AP/TASS

«Самое большое ЧП, думаю, это будет ещё обсуждаться, это перевёрнутый флаг МОК. <…> У нас принято говорить, что, когда переворачивают флаг — это очень плохая примета», — заявила Родионенко в беседе с «Известиями».

Тренер рассказала, что видела лишь отрывки церемонии открытия Олимпиады. По её словам, для российских зрителей это выступление «выглядело безобразно».

«Конечно, то, что я видела — это ужасно», — отметила Родионенко.

Она также указала, что летние Олимпийские игры в Париже — это усечённая Олимпиада, и напомнила, что Россия всегда была в лидерах на Олимпийских играх.

Во время церемонии открытия Игр произошло несколько казусов. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. После этого знамя вернули в правильное положение.

В Греции церемонию открытия Олимпийских игр на реке Сене назвали «крахом цивилизации». Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которую продемонстрировали на открытии Игр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что церемония открытия ОИ в Париже обернулась масштабным провалом. Дипломат призналась, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады, но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк.