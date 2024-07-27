Румыния, 27 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала, что у Запада больше нет общей моральной основы. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», ― пояснил глава венгерского правительства. Его выступление в румынском городе Бэиле-Тушнад транслировал телеканал M1.

Он добавил, что в отличие от Запада страны Центральной Европы отстаивают сохранение национальных государств, укоренённых в уникальной культуре и основанных на общих ценностях. Именно они формируют общие моральные принципы, базирующиеся на библейских традициях.

Как сообщало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля и сопровождалась целым рядом казусов ― от поднятия перевёрнутого олимпийского флага до ошибочного представления Южной Кореи как КНДР.

В Греции заявили, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Портал pronews. gr написал, что бурную реакцию у зрителей вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, которые пытались выдать себя за Иисуса Христа и его учеников на «Тайной вечере».

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что идеология прошедшей церемонии открытия Олимпийских игр в Париже разделяет народы и общества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония прошла с масштабным провалом. В частности, дипломат указала на поразивший Париж транспортный коллапс и глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря», которое, по её словам, стало апофеозом церемонии.