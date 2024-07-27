Москва, 27 июля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Идеология прошедшей церемонии открытия Олимпийских игр в Париже разделяет народы и общества, заявил в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Joel Marklund/dpa/picture-alliance/ТАСС

Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что мероприятие показало отсутствие у Запада общей моральной основы.

«Сами Олимпийские игры нацелены на сближение, но намеренное насыщение их элементами ультра-либерального подхода к ценностям и общественным ориентирам, несомненно, работает на отдаление», — написал Пушков.

Он напомнил, что Олимпийские игры не являются собственностью президента Франции Эммануэля Макрона и должны отражать общие ценности и признанную большинством мораль, а не «порочные фантазмы» западной элиты.

Как сообщало ИА Регнум, презентация церемония открытия летней Олимпиады в Париже вызвала бурную реакцию у мирового сообщества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала её как масштабный провал. Дипломат призналась, что не собиралась смотреть открытие, но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп.

Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России в первый день Олимпийских игр в Париже. К посту со своей просьбой он прикрепил снимок с представления, на котором трансвеститы изобразили сцену «Тайной вечери».

Греческий портал pronews. gr назвал церемонию открытия Олимпиады крахом цивилизации. Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, возмутилась данным представлением. Она рассказала, что решила посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр вместе с детьми, которым было трудно оценить несколько удачных эпизодов в общей массе не самых этичных моментов.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Макрон растерялся, когда зрители освистали его в ходе церемонии открытия Игр. К своему сообщению политик прикрепил ролик, на котором видно, как лицо французского лидера выражало непонимание, когда во время его речи зазвучал свист и крики на фоне. Филиппо уточнил, что этот момент из трансляции церемонии открытия вырезали, и призвал его распространять.