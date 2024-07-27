Париж, 27 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон растерялся, когда зрители освистали его в ходе церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Об этом 27 июля заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Joel Marklund/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

К своему сообщению политик прикрепил ролик, на котором видно, как Макрон во время своей речи на открытии Олимпиады, которая сопровождалась свистом и криками на фоне, на несколько секунд растерялся, но всё равно продолжил говорить.

«Даже тщательно отобранная аудитория сильно возмутилась и освистала Макрона во время церемонии открытия. Видите, он даже опешил», — написал Филиппо.

Он уточнил, что этот момент из трансляции церемонии открытия вырезали, и призвал его распространять.

Перед этим радиостанция Franceinfo сообщала, что часть зрителей покинула церемонию открытия Игр до её начала из-за невозможности увидеть действо. Отмечалось, что люди покидали трибуны, хотя до этого под дождём отстояли большую очередь на вход для проверки QR-кодов, так как с бесплатных верхних набережных посмотреть церемонию было практически невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе церемонии открытия летней Олимпиады в Париже олимпийский флаг установили на флагшток вверх ногами и также подняли. После этого его сразу спустили, чтобы поднять в правильном положении.

Греческий портал pronews. gr 27 июля написал, что церемония открытия Игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Автор публикации уточнил, что бурную реакцию у зрителей вызвало присутствие на церемонии открытия Олимпиады трансвеститов, пытавшихся выдать себя за Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере. Их сгруппировали в композицию, сходную с той, что изображена на всемирно известной картине Леонардо да Винчи.

Позднее в этот же день журналист из Италии Анджело Джулиано заявил, что после открытия ОИ в Париже просит Россию предоставить ему политическое убежище. Он пояснил, что не хочет быть частью этого крайне плохого шоу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее высмеяла реакцию представителя МОК Марка Адамса, заявившего, что ситуация с перевёрнутым олимпийским флагом на открытии летней Олимпиады в Париже не является концом света. Дипломат пошутила, что это только начало конца света и МОК ещё придётся помучиться.