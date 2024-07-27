Москва, 27 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В более чем 80 регионах России 27 июля ровно в полдень по местному времени одновременно прошли акции-реквиемы в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения спецоперации регионов. Мероприятия организовали Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

Пелагия Тихонова/РИА Новости Акция в память о погибших детях Донбасса у посольства Германии в Москве

Акции также состоялись в международном детском центре «Артек». Почтили память погибших детей и бойцы на передовой ― они рассказали некоторые из историй на видеозаписи.

В Москве центральной точкой проведения акции стал Музей Победы на Поклонной горе. Члены семей защитников и ветераны боевых действий, разных родов и видов войск, званий и участков фронта прочли имена погибших детей.

«В этом году впервые акция к скорбной дате проходит организованно по всей стране. <…> Мы читаем истории погибших детей ― это тяжело, но очень важно», ― отметил гвардии генерал-майор ВДВ, сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сенатор Алексей Наумец.

В Волгоградской области акция прошла на территории историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. В ней приняли участие руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, руководитель Волгоградской областной Ассоциации ветеранов СВО Игорь Воробьёв и региональные руководители КСВО из разных субъектов России.

«Сегодня мы чтим их память, потому что они ещё совсем молодые, им жить бы ещё, но их уже нет. <…> Расстрелянное детство — это убийство детей. Каждый год мы обязательно будем вспоминать», ― подчеркнула перед началом акции Белехова.

В Донецкой Народной Республике акция прошла у памятника детям Донбасса. Одна из участниц мероприятия Ирина Леонтьева рассказала «Известиям», что постоянно переживает за своего сына Михаила.

«Страшно, но когда об этом не задумываешься, всё идет своим чередом до первого взрыва, когда первая мысль, где бы ты не находился: «А как мой ребенок, он сейчас в саду, а кто с ним, а что с ним». И позвонить в первую секунду и успокоить себя — это самое главное», — поделилась женщина.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Возложение цветов у мемориального комплекса «Аллея ангелов» в День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Донецк

Леонтьева также выразила искренние соболезнования близким и родителям погибших от обстрелов ВСУ детей, пожелав им сил и терпения.

В других субъектах России памятные мероприятия в формате стихийных митингов, церемоний возложения цветов и игрушек провели у мемориалов и памятников, в музеях, городских скверах. В акции приняли участие Герои России, защитники Донбасса с 2014 года, ветераны спецоперации, матери и вдовы погибших воинов, члены семей, которые ждут своих героев с фронта, а также патриотически настроенная молодёжь, школьники и студенты.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке 27 июля запустили в небо тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях. В этот день активисты возложили цветы к памятнику «Детям Донбасса».

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 июля заявил, что всего с 2014 года от действий украинских формирований в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.

27 июля ― день памяти невинных жертв войны в Донбассе ― детей и подростков, которые погибли от снарядов киевского режима. Эту скорбную дату в 2022 году свои указом учредил глава ДНР Денис Пушилин.