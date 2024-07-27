Москва, 27 июля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. С начала года минимум 40 детей погибли на территории России от действий ВСУ, а с 2014 года в ДНР и ЛНР из-за преступлений киевского режима погибли не менее 304 детей, сообщил 27 июля посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей», — передаёт «Газета.Ru» слова посла.

Ещё 143 ребёнка получили ранения с начала текущего года. Мирошник также заявил, что всего с 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР пострадали минимум 1427 детей. Из них ранения получили 1120.

Посол выразил уверенность, что все виновные в гибели детей в Донбассе понесут наказание.

В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Выбор даты связан с трагическими событиями, произошедшими в ДНР в 2014 году. Так, 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар из установок «Град» по центру Горловки. В результате действий украинских формирований погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо детей.

Глава ДНР Денис Пушилин в мае заявил, что с 2014 года в результате атак ВСУ погибли более 9,3 тыс. жителей республики. Среди них — 239 детей, зафиксировано 14 117 ранений гражданских лиц, в том числе были ранены 886 детей.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что страна никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан. Государственная дума в январе приняла обращение к ООН об атаках ВСУ по мирным гражданам на российских территориях.