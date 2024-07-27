Волгоград, 27 июля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. На Мамаевом кургане в Волгограде пошла акция памяти детей Донбасса, погибших в результате обстрелов украинской армии. Мероприятие 27 июля провели участники форума Комитета семей воинов Отечества Южного федерального округа. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета.

Комитет семей воинов Отечества

Собравшиеся развернули на главной высоте России фотографии погибших детей, вспомнили трагические события и рассказали о судьбе некоторых ребят.

«Сегодня мы чтим память детей. Им жить бы ещё, но их уже нет. Нам, женщинам, тяжело говорить о том, когда убивают детей, выставляют как живую мишень у окон домов. Это забывать нельзя», ― сказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Она выразила уверенность в том, что победа в конфликте точно будет за Россией.

27 июля ― день памяти невинных жертв войны в Донбассе ― детей и подростков, которые погибли от снарядов киевского режима. Эту скорбную дату в 2022 году свои указом учредил глава ДНР Денис Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе запустили в небо тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса». Кроме того, 27 июля у памятника «Детям Донбасса» активисты «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» возложили цветы и почтили память детей — жертв войны в Донбассе.

По состоянию на 21 июля 2024 года в результате атак со стороны украинской армии ранения различной степени тяжести в ДНР получили 911 детей, ещё 240 детей погибли.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник раскрыл число детей, погибших от обстрелов ВСУ с начала 2024 года. С января этого года в результате обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры на территории России погибли как минимум 40 детей. Всего с 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.