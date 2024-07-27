Донецк, 27 июля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В Донецке ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе запустили в небо тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса». Об этом 27 июля журналистам рассказал заместитель министра молодёжной политики Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Комленок.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В день памяти детей — жертв войны в Донбассе мы проводим акцию «Ангелы Донбасса». И тысячу белых шаров сегодня запустила молодёжь в память об этих трагических событиях, в память об этих детях», — заявил замминистра молодёжной политики ДНР.

Комленок напомнил, что обстрелы ВСУ затронули не только ДНР, но и Луганскую Народную Республику, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Кроме того, 27 июля у памятника «Детям Донбасса» активисты «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» возложили цветы и почтили память детей — жертв войны в Донбассе.

По состоянию на 21 июля 2024 года в результате атак со стороны украинской армии ранения различной степени тяжести в ДНР получили 911 детей, ещё 240 детей погибли.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник раскрыл число детей, погибших от обстрелов ВСУ с начала 2024 года. С января этого года в результате обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры на территории России погибли как минимум 40 детей. Всего с 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.

В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар из установок «Град» по Горловке. В результате атаки украинской армии погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо детей.