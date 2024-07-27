Москва, 27 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что восхитилась церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. В беседе с газетой «Спорт-Экспресс» она назвала мероприятие прекрасным.

TASS/Xinhua/ABACAPRESS.COM/Xu Chang

«Прекрасное открытие. Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая», ― поделилась Тарасова.

По её словам, ей понравилось, что открытие было проведено именно в таком месте: ещё никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии Олимпиады не проплывал по реке.

Заслуженный тренер добавила, что это было яркое, оригинальное и красивое зрелище, которое прошло с учётом исторических и национальных особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что каждая страна делает лучшее, что она может сделать, поэтому не стоит сравнивать.

«Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — резюмировала она.

Как сообщало ИА Регнум, во время церемонии открытия Олимпиады произошло несколько казусов. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение.

При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР. Кроме того, внезапно отменили пресс-конференцию перед церемонией открытия Игр. Журналист Роб Харрис 26 июля рассказал, что руководство организационного комитета не объяснило причины такого решения.

В день проведения церемонии открытия Олимпиады произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV). По информации телеканала BFMTV, на объектах железной дороги произошло несколько поджогов. Министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями. В тот же день терминал французско-швейцарского аэропорта Базель — Мюлуз — Фрайбург, также известного как Евроаэропорт, временно закрыли и эвакуировали.

В Греции заявили, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Портал pronews. gr написал, что бурную реакцию у зрителей вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, которые пытались выдать себя за Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады в Париже прошла с масштабным провалом. В частности, дипломат указала на транспортный коллапс, который поразил Париж в день открытия Игр-2024, крыс, наводнивших улицы французской столицы, а также глумление над святым для христиан сюжетом — «Тайная вечеря», которое, по её словам, стало апофеозом церемонии.