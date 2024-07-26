Париж, 26 июля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Руководство организационного комитета Олимпийских игр — 2024 в Париже без объяснения причин отменило пресс-конференцию перед церемонией открытия соревнований, сообщил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) журналист Роб Харрис.

ALEX PLAVEVSKI/ЕРА/ТАСС

«Руководитель внезапно отменяет пресс-конференцию менее чем за 20 минут до её начала, без объяснения причин», — написал Харрис.

Он отметил, что на ней планировалось обсудить планы церемонии открытия Игр.

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 26 июля, и стартует в 20:30 мск. Сами соревнования продлятся до 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в день проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV). По информации телеканала BFMTV, на объектах железной дороги произошло несколько поджогов. Министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями. Отмечается, что в результате порядка 800 тыс. пассажиров во Франции в день открытия Олимпийских игр были вынуждены остаться на вокзалах.

Ранее спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. Участников Олимпиады не устроило количество еды, которое предлагали на ужин 24 июля и на завтрак 25 июля. В частности, отмечалась нехватка таких простых продуктов, как яйца, отметила газета L’Equipe.