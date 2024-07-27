Вашингтон, 27 июля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Андрей Белоусов 12 июля в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином рассказал о подготавливаемой Украиной тайной операции против РФ. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Министр обороны России Андрей Белоусов

По информации издания, в первый раз Белоусов и Остин провели телефонный разговор 25 июня для того, чтобы попытаться сохранить открытыми линии связи.

«12 июля Белоусов звонил, чтобы передать предупреждение, <…> русские обнаружили тайную операцию Украины против России, которая, по их мнению, была одобрена американцами», — говорится в публикации.

Как отметили источники, глава Минобороны РФ задал американскому коллеге вопрос, знает ли он о готовящейся операции Украины, потенциально угрожающей усилить напряжённость между Россией и США, на что американский министр ответил отрицательно и подчеркнул, что удивлен заявлением российской стороны. Автор публикации уточнил, что Вашингтон отнесся к заявлению Белоусова настолько серьёзно, что Киев получил указание отказаться от планов по осуществлению такой операции.

Как отмечается, украинская сторона, несмотря на глубокую зависимость от американских коллег в военной, разведывательной и дипломатической сферах, не всегда откровенна с Соединенными Штатами в вопросах своих военных операций, особенно против объектов на территории России.

«Эти операции разочаровали официальных лиц США, которые считают, что они существенно не улучшили позиции Украины на поле боя, но привели к отчуждению европейских союзников и расширению войны», — заключили источники издания.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Белоусов провёл телефонный разговор с Остином. В ходе него шеф Пентагона заявил о необходимости сохранять открытыми каналы связи между Россией и США.

Позднее в этот же день Минобороны сообщило, что Белоусов обсудил со своим американским коллегой вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. В ведомстве уточнили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.