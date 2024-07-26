Курск, 27 июля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 27 июля уничтожили в небе над Курской областью шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Очень сложная ночь… Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито 6 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Смирнова.

Опасность атаки беспилотников в Курской области объявили около 00:45 мск (совпадает с местным). Около 02:18 в регионе объявили ракетную опасность, которую отменили спустя семь минут. Через некоторое время в Курской области ракетную опасность объявили повторно.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 июля российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, воздушные цели обезвредили над Выгоничским, Трубчевским, Карачевским, Брасовским и Брянским районами. В результате действий украинских войск никто не пострадал. В Министерстве обороны России проинформировали, что российские военные в течение двух с половиной часов уничтожили над Брянской областью 21 БПЛА.

Также в пятницу украинские войска с помощью дронов атаковали два населённых пункта в Шебекинском городском округе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Вознесеновке при атаке одного из БПЛА посечён кузов транспортного средства. В результате детонации второго беспилотника повреждены остекление частного дома и припаркованный возле домовладения легковой автомобиль. При атаке FPV-дрона в Шебекино повреждения получили одно частное домовладение и линия электропередачи.