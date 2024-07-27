Липецк, 27 июля, 2024, 06:04 — ИА Регнум. В селе Ратчино в Добровском муниципальном округе упал украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил 27 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино… В доме повреждено остекление», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Также Артамонов предостерёг граждан от публикации фото и видео, на которых запечатлены последствия атак.

Опасность атаки БПЛА на территории Добровского муниципального округа объявили около 04:30 мск (совпадает с местным). Губернатор Липецкой области призвал жителей оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала.

В ночь на 15 июля украинский беспилотный летательный аппарат упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе Липецкой области. В результате инцидента объект не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью шесть вражеских БПЛА самолётного типа. До этого российские военные отразили массированную атаку БПЛА на Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, воздушные цели обезвредили над Выгоничским, Трубчевским, Карачевским, Брасовским и Брянским районами. В Министерстве обороны России проинформировали, что российские военные в течение двух с половиной часов уничтожили над Брянской областью 21 БПЛА.