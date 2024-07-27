Ростов-на-Дону, 27 июля, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Два вражеских беспилотника уничтожены в Ростовской области, пострадавших в результате атаки нет. Об этом 27 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Как уточнил глава региона, атака беспилотников ВСУ произошла на севере Ростовской области. Два вражеских дрона перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы и ликвидированы.

«Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняются дежурными службами», — добавил Голубев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Липецкой области в селе Ратчино в Добровском муниципальном округе упал украинский беспилотный летательный аппарат. Как уточнил губернатор региона Игорь Артамонов, никто не пострадал. Глава Липецкой области призвал жителей оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала.

В ночь на 27 июля средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью шесть вражеских БПЛА самолётного типа. До этого российские военные отразили массированную атаку БПЛА на Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, воздушные цели обезвредили над Выгоничским, Трубчевским, Карачевским, Брасовским и Брянским районами.

В Министерстве обороны России проинформировали, что российские военные в течение двух с половиной часов уничтожили над Брянской областью 21 БПЛА.