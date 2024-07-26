Киев, 26 июля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал её. Об этом 26 июля сообщило украинское издание «Страна. ua».

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Отмечается, что Зинченко отказался признавать вину. По его словам, во Львов он ездил, потому что «это интересный город».

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Фарион было совершено 19 июля. Преступник поджидал её возле дома во Львове. Экс-депутат скончалась в больнице. Её похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове. На Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство».

Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске 25 июля. Им оказался Зинченко. В Сети появилась информация о его связи с неонацистами. Он был подписан на влиятельную ультраправую группу.

Зинченко 26 июля доставили в суд. В зале суда у подозреваемого состоялся небольшой диалог с дочерью Фарион Софией Семчишин. По большей части подозреваемый молчал, ухмылялся, закатывал глаза, отвечал односложно, а дочери убитой показал язык.