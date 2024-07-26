Москва, 26 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, которого 26 июля арестовали в рамках уголовного дела о коррупции, был в 2016 году удостоен звания Героя России. Его биография опубликована на сайте Минобороны.

РИА Новости/Сергей Гунеев Дмитрий Булгаков

«Герой Российской Федерации. Заслуженный военный специалист», — сообщается в публикации.

Отмечается, что он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, а также орденами Александра Невского, «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, орденом Почёта и многими медалями.

Звание Героя России Булгакову присвоили в 2016 году за логистическую операцию «Сирийский экспресс», в рамках которой Минобороны поставляло оружие и боеприпасы для сирийской армии.

Должность заместителя министра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год, затем перешёл на другую работу.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля стало известно о задержании Булгакова по подозрению в коррупции. Суд отправил его под арест.

В рамках этого же уголовного дела в апреле задержали троих членов совета директоров Грязинского пищевого комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Уголовное дело против них возбудили из-за поставок некачественного продовольствия в войска.

Согласно декларации о доходах, в 2018 году Булгаков заработал 15,2 млн рублей. Доход его жены в 2018 году составил 226 тыс. рублей.