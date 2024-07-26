Париж, 26 июля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Персонал пятизвездочного парижского отеля Hôtel du Collectionneur, в котором разместились члены Международного Олимпийского комитета, объявил забастовку из-за низких зарплат, сообщило агентство Associated Press.

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Сотрудники гостиницы устроили акцию протеста 25 июля — накануне открытия Олимпиады в Париже. Большая группа выстроилась в коридоре люкс-отеля с плакатами «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады!», «Роскошный отель — нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные льготы!»

Как сообщил крупнейший профсоюз Франции CGT, многие компании в стране выплачивают своим работникам 13-ю зарплату в конце года. Но в Hôtel du Collectionneur таких выплат не было уже семь лет. Профсоюзы пытаются добиться повышения зарплаты сотрудникам, но пока безуспешно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904536" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Персонал забронированного для МОК отеля в Париже объявил забастовку

Руководство Hôtel du Collectionneur утверждает, что ведёт переговоры с профсоюзами, но на работу отеля это якобы не влияет. Но, по сведениям издания The Mirror US, в гостинице уже были перебои с подачей завтрака.

Олимпиада в Париже открывается 26 июля и будет проходить до 11 августа. Спортсменов из России и Белоруссии, не представляющих командные виды спорта и не связанных с силовыми ведомствами, допустили до состязаний исключительно в нейтральном статусе.

Местные СМИ 25 июля сообщили, что спортсмены, прибывшие на Олимпиаду, жалуются на недостаток еды, в том числе яиц, в главном ресторане Олимпийской деревни.

В Париже 19 июля приглашённые выступать на Олимпиаде артисты устроили забастовку из-за низких гонораров. Церемония открытия в результате оказалась на грани срыва.

Как отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, Олимпиада организована плохо. Хотя из Парижа звучало много заявлений организаторов о том, что мероприятие будет проходить под знаком экологии, но в действительности ничего не сделано: Сена не очищена, загрязнение воздуха в Париже — на критическом уровне, отметил депутат.