Париж, 25 июля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни перед началом летних Игр 2024 года в Париже, сообщила газета L’Equipe.

Shawn Carpenter

По данным издания, участников Олимпиады не устроило количество еды, которое предлагали на ужин 24 июля и на завтрак 25 июля. В частности, отмечалась нехватка таких простых продуктов, как яйца. Были претензии и к скорости пополнения тех или иных продуктов, указано в материале.

В компании, ответственной за организацию питания, изданию заявили, что активно работают над адаптацией поставок. Они добавили, что ряд продуктов, в числе которых яйца и мясо на гриле, пользуется особой популярностью у спортсменов, поэтому закупки будут увеличены.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал список из 15 российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде. 24 июля стало известно, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева на Олимпиаде выступят в смешанном парном разряде.