Москва, 20 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об уровне организации летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, обратив внимание на огромное количество проблем при подготовке к соревнованиям.

L. Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Оргкомитет говорит, что Игры будут проходить под знаком экологии, а для этого ничего не сделано. Обещали почистить реку Сену — не почистили, и загрязнение воздуха находится на критическом уровне», — заявил Свищев, слова которого приводит Lenta.ru.

Также он подчеркнул, что Франция «раздирается» внутренними конфликтами: идут забастовки, стычки, что, по мнению депутата, накладывает определённый отпечаток на проведение Игр.

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр — 2024, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, оказалась под угрозой из-за забастовок артистов, которые должны выступить на мероприятии. Организаторы Игр получили сообщение о забастовке, причиной которой стал скандал по поводу зарплаты артистов.

Также сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго 17 июля искупалась в реке Сена. Ранее она заявляла, что таким образом намерена подтвердить экологическую безопасность водоёма для участников Олимпийских игр. Купание в Сене было запрещено ещё в 1923 году из-за ухудшившегося качества воды. В августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в этой реке из-за сомнений в качестве её вод.

1 июня французские СМИ информировали, что из-за неисправности систем на насосной станции в Сену попали примерно 50 млн литров сточных вод. Они сливались в реку в течение нескольких недель в мае. На плохой запах от Сены пожаловались жители коммуны Конфлан-Сент-Онорин. После этого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпиады.

Олимпийские игры в Париже откроются 26 июля. Церемония состоится в акватории Сены. На реке планируют организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран — участниц Олимпиады.