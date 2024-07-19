Лондон, 19 июля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпийских игр — 2024, которые пройдут в Париже, оказалась на грани срыва в связи с забастовками артистов, которых пригласили выступить на мероприятии. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на профсоюз артистов-исполнителей Франции (SFA).

Chesnot/Global Look Press

Издание отмечает, что организаторы церемонии получили от профсоюза сообщение о забастовке, так как у сторон разгорелся скандал по поводу зарплаты артистам.

«Хотя лозунг «Вместе мы достигнем большего» сегодня повсюду на улицах Парижа, мы отмечаем, что наши условия труда не обсуждались совместно и не были обсуждены в лучшую сторону», — отметили SFA в своём обращении.

Профсоюз также пожаловался на отсутствие диалога между участниками церемонии и организаторами. В свою очередь в оргкомитете Олимпиады ответили, что они связались с Paname 24, которая участвует в организации мероприятия, чтобы подтвердить действующие условия. В компании им ответили, что гонорар танцоров превышает тот уровень, который был установлен в договоре, однако его размер зависит от исполняемой ими роли.

Также оргкомитет добавил, что в открытии Олимпиады, которое намечено на 26 июля, примут участие три тысячи артистов, а также 400 танцоров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля МОК опубликовал окончательный список допущенных к Олимпийским играм в Париже атлетов из России. Согласно нему, в соревнованиях примут участие 15 россиян. Все они выступят в нейтральном статусе.

31 января президент России Владимир Путин заявил, что олимпийские соревнования без атлетов из РФ становятся ущербными. Он также подчеркнул, что страна будет развивать свой спорт и организовывать собственные международные соревнования.