Москва, 26 июля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Доля многодетных (три и более ребёнка) семей в России, имеющих кредиты, за 2023 год выросла до 67%, что на 8 п. п. больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга «Готовность к переменам» Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В тоже время с 58% до 54% произошло снижение доли семей с одним ребёнком, у которых есть кредиты. Также на 7% стало меньше семей, имеющих займы в банках.

Как отметило РБК, с 2023 года доля семей с кредитами находится в прямой зависимости от количества детей, однако ухудшения платежной дисциплины не наблюдается. По данным Росстата, доля семей с детьми, имевших трудности с обслуживанием потребительских кредитов, даже снизилась с 2,7% до 2,1%.

Исследование также показало, что у домохозяйств с детьми сравнительно меньше возможностей копить деньги и им часто приходится отказывать себе в отпуске или лечении. Однако в прошлом году представители этой категории говорили об улучшении своего благосостояния.

Научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская предположила, что рост числа многодетных семей с кредитами обусловлен льготной ипотекой и возможностью расходовать средства материнского капитала. Она считает, что фактическое улучшение жилищных условий могло сказаться и на субъективной оценке благосостояния.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 июля отметил, что нередко при использовании маткапитала на счетах остаются неиспользованные деньги. Глава государства заявил, что нужно разрешить семьям использовать оставшиеся средства.

Госдума на заседании 24 июля приняла в третьем чтении закон, позволяющий семьям получить выплату до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала. Если семья использовала маткапитал не в полном объёме и на счету осталась сумма до 10 тыс. рублей, её можно будет получить в виде единовременной выплаты.

Российский лидер 8 июля назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей.