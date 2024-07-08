Москва, 8 июля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 июля в ходе встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» заявил, что попросит правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Я попрошу и правительство, и депутатов Государственной думы — у них завтра как раз будет обсуждение этого вопроса — принять решение в соответствии с интересами российской семьи», — сказал он.

Глава государства отметил, что существует несколько налоговых вычетов: имущественный — в случае приобретения квартиры, социальные вычеты — связанные с образованием, здравоохранением, и так называемые общие вычеты для семей. По его словам, этот основной вычет должен считаться до всех других.

Путин напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривают законопроект о семейной выплате, цель которого состоит в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин 8 июля выступил за то, чтобы семьям выплачивали неиспользуемые остатки материнского капитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до 10 тысяч рублей. Он отметил, что известно о случаях, когда при использовании основной суммы маткапитала остаётся небольшая часть, которую не получается потратить. Президент предложил разрешить использовать остаток на сбор детей в школу.