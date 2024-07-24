Москва, 24 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Госдума на заседании 24 июля приняла в третьем чтении закон, позволяющий семьям получить выплату до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала. Об этом сообщается на сайте ГД.

Ольга Зенькович ИА REGNUM

Если семья использовала маткапитал не в полном объёме и на счету осталась сумма до 10 тыс. рублей, её можно будет получить в виде единовременной выплаты.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, единовременные выплаты смогут получить более 730 тысяч семей. Он напомнил, что найти решение вопроса с использованием остатка маткапитала поручил президент Владимир Путин.

«Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования — таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом во время отпуска или при подготовке детей к школе», — заявил Володин.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» Путин отметил, что нередко при использовании маткапитала на счетах остаются неиспользованные деньги. Глава государства заявил, что нужно разрешить семьям использовать оставшиеся средства. Начать следует с выплаты в пределах 10 тыс. рублей, возможно, что со временем сумма возможной выплаты изменится.