Москва, 26 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Показатели экономического развития России весьма позитивные, президент Владимир Путин удовлетворён работой правительства и Центрального банка. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма и весьма позитивные», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль вопрос перегрева экономики и инфляции.

Он добавил, что могут возникать проблемы, но это может происходить постоянно во всех странах.

Представитель Кремля сообщил, что в вопросе перегрева экономики ведутся рабочие обсуждения и принимаются необходимые меры.

«Президент неоднократно давал высокую оценку и работе правительства, говорил о том, что он удовлетворён этой работой, неоднократно также давал высокую оценку работы мегарегулятора — Центрального банка, который отвечает за обеспечение макростабильности», — отметил Песков.

Ранее зампредседателя Центрального банка Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки до 17% или 18% годовых.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 7 июня четвёртый раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

При этом финансовый регулятор не исключил, что на заседании 26 июля повысит её. ЦБ стремится стабилизировать инфляцию на уровне 4% годовых, что требует сохранения жёстких денежно-кредитных условий в экономике дольше, чем прогнозировалось в апреле.