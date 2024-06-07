Москва, 7 июня, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России на заседании 7 июня сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщила пресс-служба регулятора на его сайте.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых», — говорится в сообщении.

Вместе с тем ЦБ допускает, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет повышена. Пресс-служба регулятора уточнила, что для возвращения инфляции к целевому показателю и его дальнейшая стабилизация около 4% потребуется существенно более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

Таким образом, Центробанк четвёртый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений. На предыдущем заседании 26 апреля Банк России сохранил её на уровне 16%. Уточнялось, что баланс рисков для инфляции остаётся смещённым в сторону проинфляционных. Такими рисками, в частности, являются изменение условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряжённости, сохранение высоких инфляционных ожиданий, отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста и траектория нормализации бюджетной политики.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отмечал ранее, что высокие ставки в России в настоящий момент делаются в интересах всего общества, так как необходимо снизить инфляцию, это временное явление. По его словам, высокие ставки позволяют компенсировать рост цен и сохранить «покупательную способность сбережений». Данный механизм уже помогал опустить инфляцию до 4% к 2017-му после её взлёта в 2014–2015 годах, напомнил эксперт.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Банк России держит высокую ставку из-за перегрева ипотечного рынка. По его словам, специалисты экономического блока, Центробанка считают, что ипотека — одна из причин опасного разогрева экономики.