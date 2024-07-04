Москва, 4 июля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Центральный банк России в июле, скорее всего, будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, сообщил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% — скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Заботкина, этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании совета директоров Банка России, которое пройдёт 26 июля. Он также подтвердил, что ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуться к целевому показателю инфляции в 4% к середине 2025 года.

В июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% в четвёртый раз подряд. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и её повышение — на 1-2%

Как сообщало ИА Регнум, ЦБ России ожидает снижения инфляции с августа — сентября 2024 года. При этом пик годовой инфляции наблюдается в июле. В том числе это связано с повышением тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель.