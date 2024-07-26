Москва, 26 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Экскурс в российскую историю, устроенный экс-президентом США Дональдом Трампом для главы киевского режима Владимира Зеленского, пойдёт на пользу американцам, заявил 26 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Zuma\TASS Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Ранее бывший американский лидер в телефонном разговоре с Зеленским напомнил, как СССР одержал победу над Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Трамп назвал Россию военной машиной и заявил, что Киеву необходимо поторопиться с вопросом урегулирования вооружённого конфликта.

«Будет небесполезно для большей части американской аудитории узнать, что есть много славных страниц в истории России», — отметил спикер Кремля.

Он подчеркнул, что в США мало кто изучал историю и может знать о войне 1812 года и Великой Отечественной войне. Представитель Кремля предположил, что заявление Трампа действительно может пробудить в ком-то из американцев интерес к историческим событиям.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону провёл краткий экскурс в историю многовековых отношений России и Украины. Он напомнил, что во время создания СССР в 1922 году большевики сформировали советскую Украину, которая до этого никогда не существовала и получила множество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что оно вызвало неподдельный интерес у американцев. Дипломат подчеркнул, что политизированные суждения американских русофобов уже никого не устраивают. Избиратели потребовали реальные оценки происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и интерес к недавнему интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, добавил Антонов.