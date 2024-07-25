Вашингтон, 25 июля, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о необходимости завершить конфликт с Россией. Об этом экс-президент США рассказал в интервью телеканалу Fox News.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Я сказал ему, что надо заканчивать с этим конфликтом… Перед вами военная машина… Они победили Гитлера. Они победили Наполеона», — указал Трамп.

Политик добавил, что напомнил Зеленскому о неудачном и при этом широко анонсированном контрнаступлении ВСУ в 2023 году и о тяжёлых потерях украинских войск.

Также Трамп в очередной раз обвинил действующего президента США Джо Байдена, который, по мнению республиканца, имел возможность предотвратить конфликт.

Как передавало ИА Регнум, о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стало известно 19 июля. После него экс-президент США в социальных сетях назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей» и пообещал, что положил конец конфликту на Украине.

По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексея Чепы, Дональд Трамп до президентских выборов в США, вероятно, рассчитывает лично встретиться с Зеленским, чтобы подкрепить свои заявления о способности добиться мира на Украине.

Как сообщил функционер Республиканской партии, Трамп в случае победы на выборах будет готов начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без посредников.