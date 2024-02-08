Вашингтон, 9 февраля, 2024, 02:08 — ИА Регнум. После развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 8 февраля на его сайте, а также на странице в соцсети Х и на канале в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин провёл Карлсону краткий экскурс в историю многовековых отношений России и Украины и напомнил, что при формировании Советского Союза, большевики создали советскую Украину, которой до тех пор не существовала вообще. Советская Украина, указал российский лидер, получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели

«Мы подошли к тому моменту, когда была создана советская Украина. Потом был 1991 год — развал Советского Союза. И всё, что Украина получила в подарок от России, «с барского плеча», она утащила с собой», — пояснил Путин.

Президент России в последний раз давал интервью иностранным журналистам в октябре 2021 года. После окончания пленарки Российской энергетической недели с Путиным общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд. Русскоязычный перевод интервью с Такером Карлсоном будет опубликован утром 9 февраля на сайте Кремля.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мировая реакция после публикации интервью американского журналиста Карлсона с российским лидером Путиным окажется разнообразной.