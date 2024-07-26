Москва, 26 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся замедления работы видеохостинга YouTube в России, лучше задать председателю комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну, заявил 26 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/Global Look Press Александр Хинштейн

«Вам, наверное, нужно всё-таки обращаться к депутату Хинштейну. Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля «Ростелеком» заявил о росте жалоб на качество работы YouTube. По данным компании, проблемы с работой системы Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов.

Хинштейн 25 июля предупредил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. До конца этой недели скорость может упасть до 40%, а к концу следующей — до 70%. Мобильную связь это не затронет.

Депутат назвал эту меру вынужденной и направленной против администрации иностранного ресурса, а не против российских пользователей. Владельцы YouTube считают, что могут безнаказанно игнорировать российское законодательство. Теперь они увидят, что Россия перешла «от уговоров к конкретным шагам», заявил Хинштейн.

На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков заявил, что Запад продолжает «выкидывать» Россию со своих информресурсов. По его словам, нужно не стесняться идти на другие ресурсы.