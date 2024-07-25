Москва, 25 июля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на персональных компьютерах может снизиться до 40%, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

«А к концу следующей недели скорость на стационарных компьютерах может снизиться уже до 70%», — написал он.

По словам депутата, снижение скорости стало вынужденным шагом против администрации видеохостинга, игнорирующей нормы российского законодательства. Летний период выбрали специально, так как пользователи предпочитают смотреть видео на смартфонах, что позволит снизить вызванные «замедлением» ресурса неудобства.

При этом администрация Youtube, подчеркнул Хинштейн, убедится, что Россия перешла от слов к действиям. Он добавил, что дальнейшая судьба видеохостинга в стране будет зависеть исключительно от политики его администрации.

Как сообщало ИА Регнум, в службу техподдержки «Ростелекома» поступает всё больше обращений с жалобами на качество работы американского видеохостинга YouTube. В компании напомнили, что до этого служба технического мониторинга компании выявила ухудшение качества загрузки видео на платформе, включая форматы высокого разрешения.

YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, а также страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей. 5 июля видеохостинг заблокировал каналы исполнителей Юлии Чичериной, Ярослава Дронова (Shaman), Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ. 23 июля под блокировку попал официальный канал Московской биржи. В информационном сообщении отмечалось, что причиной стало нарушение условий использования YouTube.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.