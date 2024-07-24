Москва, 24 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В службу техподдержки «Ростелекома» поступает всё больше обращений с жалобами на качество работы американского видеохостинга YouTube. Об этом 24 июля заявили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

В «Ростелекоме» напомнили, что до этого служба технического мониторинга компании выявила ухудшение качества загрузки видео на платформе, включая форматы высокого разрешения.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что проблемы с работой системы Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля «Ростелеком» предупредил российских пользователей YouTube о возможных проблемах в работе видеохостинга. По информации пресс-службы, возникли технические проблемы с работой оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном YouTube (система Google Global Cache).

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в свою очередь заявил, что технические неполадки в работе оборудования Google — это проблемы двухлетней давности. Тогда Google прекратила сотрудничество с Россией и оставила оборудование для кэширования трафика YouTube. Оно снижает нагрузку на сети в 10-20 раз, напомнил Клименко. По его словам, если оборудование выйдет из строя, у любого провайдера возникнут проблемы с заполняемостью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в России не планируют ограничивать работу YouTube, причиной замедления работы видеохостинга стали проблемы с местным оборудованием компании.

В июле комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в сентябре блокировка YouTube не планируется.