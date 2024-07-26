Москва, 26 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Западные страны продолжат «выкидывать» Россию со своих информресурсов, а потому россиянам нужно не стесняться идти на другие ресурсы. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками Фестиваля новых медиа о блокировках американского видеохостинга YouTube для российских пользователей.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

«Мы должны быть просто готовы к тому, что да, и дальше нас будут выкидывать из их ресурсов. Но я считаю, что выкинули из одного — надо идти в другой. И нечего стесняться», — сказал представитель Кремля. Фрагменты его выступления опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

По мнению Пескова, на данный момент западные страны не готовы слушать позицию России и пытаться им что-то объяснить бесполезно, а потому необходимо подождать какое-то время.

«Как когда нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним (на Запад. — Ред.) пытаться как-то информационно вторгаться. Пройдёт время, и оно начнет успокаиваться», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что поддерживающие Россию граждане зарубежных стран всё чаще сталкиваются с цензурой со стороны видеохостинга YouTube. Так, в текущем году без объяснений и возможности восстановления были удалены популярные каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow. А 23 июля YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи. Это решение видеохостинг объяснил якобы нарушением условий его использования.

В пресс-службе «Ростелекома» 24 июля сообщили, что в службу поддержки поступает всё больше обращений с жалобами на качество работы видеохостинга YouTube. Отмечалось, что проблемы с работой системы Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 25 июля рассказал, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на персональных компьютерах может снизиться до 40%. По его словам, на следующей неделе она может снизиться уже до 70%.