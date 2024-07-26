Вашингтон, 26 июля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать план ленд-лиза для Украины на $500 млрд, чтобы увеличить поставки оружия Киеву, заявил 26 июля бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео в газете The Wall Street Journal.

«Вот как может выглядеть успешный план по Украине <…> создать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд», — заявил он.

По его словам, успешный план также предусматривает введение реальных санкций против России, усиление американской оборонной промышленности, возрождение Организации Североатлантического договора.

В материале говорится, что ленд-лиз позволит Украине занять столько денежных средств, сколько ей будет нужно на приобретение американского оружия, а также использовать его по своему усмотрению. По мнению Помпео, для США это возможность увеличить темпы оборонной промышленности.

По мнению бывшего госсекретаря США, эти действия позволят Трампу диктовать свои условия о немедленном прекращении конфликта на Украине.

Эксперты утверждают, что в случае победы на выборах Трамп прекратит поставки оружия Украине. Однако журналисты газеты отмечают, что нет никаких доказательств того, что это станет частью политики президента Трампа. Так, журналисты отмечают, что именно Трамп в 2017 году снял эмбарго администрации Обамы на поставки оружия Украине, предоставив ей ракеты Javelin.

Как сообщалоИА Регнум, Трамп заявлял, что в случае победы будет готов начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине и сделает это без посредников. Кандидат в президенты США также отмечал, что НАТО не нужно быть на Украине.

Выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине Трамп 24 июля пообещал урегулировать украинский конфликт до инаугурации. Помимо этого, Трамп провёл телефонные переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кандидат на пост президента США указал, что он, как следующий президент, принесёт мир во всём мире и положит конец конфликту на Украине. Трамп также напомнил Зеленскому о судьбе Гитлера и Наполеона, после чего призвал его прекратить конфликт с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров 17 июля заявил, что страны Запада должны перестать накачивать Киев вооружениями, тогда конфликт на Украине быстро закончится.