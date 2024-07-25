«Искандер-М» нанёс удар по пункту дислокации наёмников в промзоне Харькова
Москва, 25 июля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Расчёт «Искандера-М» 25 июля нанёс удар по пункту временной дислокации наёмников в промышленной зоне Харькова, сообщили в Минобороны России.
Минобороны России
Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион»
Ведомство опубликовало видео точечных ударов по объекту ВСУ.
Пункт располагался в здании строительной компании. Ракетный удар уничтожил порядка 40 зарубежных инструкторов, также убиты около 60 военных ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Харькове. Очевидцы сообщали, что слышали взрывы за пределами жилых районов.