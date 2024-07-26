Военные за ночь обезвредили шесть беспилотников ВСУ в двух регионах России
МО РФ: силы ПВО обезвредили четыре дрона в Ростовской области и два — в Курской
Москва, 26 июля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 26 июля нейтрализовала над территорией Ростовской области четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Ещё два дрона удалось обезвредить в небе над Курской областью.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 24 на 25 июля российские военные уничтожили два безэкипажных катера в водах Чёрного моря. Боевые средства противника следовали в сторону Крыма.
Кроме того, силы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Курской области, три — над Белгородской, а также четыре — над Крымским полуостровом и черноморской акваторией.
В Курске жители обнаружили на улицах Росинки, Прилужной, 1-й Кирпичной и Рябиновой обломки обезвреженных дронов. Упавшие фрагменты повредили несколько автомобилей.