Москва, 26 июля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 26 июля нейтрализовала над территорией Ростовской области четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Ещё два дрона удалось обезвредить в небе над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 24 на 25 июля российские военные уничтожили два безэкипажных катера в водах Чёрного моря. Боевые средства противника следовали в сторону Крыма.

Кроме того, силы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Курской области, три — над Белгородской, а также четыре — над Крымским полуостровом и черноморской акваторией.

В Курске жители обнаружили на улицах Росинки, Прилужной, 1-й Кирпичной и Рябиновой обломки обезвреженных дронов. Упавшие фрагменты повредили несколько автомобилей.