Симферополь, 25 июля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Российские военные обезвредили два безэкипажных катера в водах Чёрного моря, сообщило 25 июля Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Надводный дрон ВСУ

«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера», — проинформировало ведомство в своём Telegram-канале.

Минобороны уточнило, что вражеские боевые средства следовали в сторону Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Министерство обороны России обнародовало видеозапись, на которой показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море. Удары по цели наносил российский вертолёт Ка-27.

В начале июля в ночное время безэкипажные катера ВСУ попытались атаковать Новороссийск. Нападение вражеских боевых средств удалось отразить.