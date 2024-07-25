Курск, 25 июля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи 25 июля перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией трёх регионов РФ и над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, дежурные средства ПВО нейтрализовали четыре беспилотника над территорией Курской области и три — над Белгородской областью.

Ещё четыре вражеских БПЛА российские военные уничтожили над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 июля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Курскую область. В Минобороны РФ проинформировали, что всего в период с 21:30 по 23:00 мск было уничтожено 18 воздушных целей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что после падения обломков беспилотника в Курском районе произошёл пожар в частном жилом доме в посёлке Юбилейный. При попытке потушить возгорание одна женщина получила ожоги. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.