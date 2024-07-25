Курск, 25 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Жители Курска сообщили об обломках беспилотных летательных аппаратов украинской армии, обнаруженных после атаки на город. Об этом 25 июля сообщила курская городская администрация в соцсети «ВКонтакте».

Константин Михальчевский / РИА Новости

Отмечается, что обломки дронов обнаружили на улицах Росинки, Прилужной, 1-й Кирпичной и Рябиновой, также в результате их падения получили повреждения личные автомобили горожан.

На улице Рябиновой из-за падения обломков нет света и повреждена газовая труба, на месте работают силовики, после их осмотра начнётся ремонт повреждений.

При этом расположенная в районе торгового центра «Метро» электроподстанция «Садовая» работает в штатном режиме, добавили в администрации.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили об 11 перехваченных и уничтоженных в ночь на 25 июля дронах Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией трёх регионов РФ и Чёрным морем. Уточнялось, что четыре БПЛА нейтрализовали над Курской областью, три — над Белгородской областью и ещё четыре — над Крымом и Чёрным морем.

Вечером 24 июля силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Курскую область. По информации Министерства обороны, за полтора часа удалось уничтожить 18 воздушных целей.