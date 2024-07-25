Вашингтон, 26 июля, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Американские власти не намерены отказываться от поддержки Украины в обмен на возобновление диалога с Россией по контролю над вооружениями, заявила 25 июля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт в ходе выступления на конференции Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом; организация, признанная в РФ нежелательной).

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Мы на это не пойдём», — сказала она.

Видеозапись речи чиновницы опубликована на странице этого центра в соцсети Х (бывший Twitter). Стюарт утверждает, что Россия ранее потребовала от США перестать помогать Киеву, чтобы Москва и Вашингтон смогли продолжить диалог по контролю над вооружениями и сокращению стратегических угроз.

Вместе с тем помощник госсекретаря подчеркнула, что РФ и Соединённым Штатам необходимо вместе работать на вопросом вооружений, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года появилась информация о том, что США решили принять «более агрессивную стратегию» в сфере ядерного оружия. Кроме того, в Вашингтоне захотели внести «определенные коррективы» в вопросы позиционирования и численности такого типа вооружений.

10 июля 2024 года Пентагон проинформировал о намерении США начать размещать в 2026 году в ФРГ свои дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. В ведомстве отметили, что дальность действия указанных вооружений будет значительно больше, чем у того оружия, что уже находится на европейском континенте.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и ФРГ подрывают международную безопасность. Он пояснил, что политика Вашингтона рискует превратить Европу в место военно-политической напряжённости, что приведёт к катастрофическим последствиям. Дипломат добавил, что, как показывает история, Вашингтону и Берлину рано или поздно придётся договариваться с Москвой и перемещать оружие обратно.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он пошёл на такой шаг в связи с тем, что Вашингтон не соблюдал договор и пытался оказывать давление на Москву, а также обвинял РФ в несоблюдении этого соглашения.