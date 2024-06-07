Вашингтон, 7 июня, 2024, 03:48 — ИА Регнум. О намерении принять «более агрессивную стратегию» в сфере ядерного оружия объявит 7 администрация США. Об этом 6 июня сообщает издание Semafor, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

Уточняется, что в Вашингтоне планируют высказаться в пользу «более конкурентного подхода» к нераспространению ядерного оружия и контролю над ним в свете глобальной напряжённости. Кроме того, предполагается внесение «определенных коррективов» в вопросы позиционирования и численности такого типа вооружений.

Ожидается, что новую стратегию представит на конференции по контролю над вооружениями 7 июня старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

Как пояснил источник издания, Вашингтон решил изменить подход после того, как Москва и Пекин отвергли предложения Белого дома по контролю над вооружениями. Такими мерами США стремятся убедить своих геополитических противников сесть за стол переговоров и обсудить ключевые вопросы нераспространения ядерного оружия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал президент РФ Владимир Путин, Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Российский лидер в очередной раз призвал не доводить до угрозы его использования и напомнил, что США остаются единственной страной, которая применила ядерное оружие, сбросив его на Хиросиму и Нагасаки.

Россия, Китай и Иран поддерживают соглашение по ядерной сделке, несмотря на выход США. Её положения по-прежнему остаются в силе, говорится в совместном заявлении трёх стран в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

США и их союзники в Европе не смогут скрыть собственное нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий, поскольку именно они ответственны за срыв выполнения ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, на Западе должны привести свою политику в соответствие с её буквой и духом.