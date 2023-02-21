Москва, 21 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостанавливает Россия. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как указал российский лидер, США через НАТО выдвигают России требование по ДСНВ, требуя выполнения Москвой всех его пунктов, а сами намерены вести себя как им захочется.

При этом Путин отметил, что своим требованием к России возобновить свои инспекции на российских ядерных объектах альянс, в который входит ряд ядерных держав, по сути, заявил, что желает войти в ДСНВ, что давно назрело и устраивает Москву.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает своё участие в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к проведению испытаний ядерного оружия, если США проведут такие испытания первыми.