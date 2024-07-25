Вьентьян, 25 июля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Китай готов вместе с Россией поддерживать друг друга в защите своих основных интересов. Об этом в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьентьяне заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Пресс-служба МИД РФ/AP/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И

Он также охарактеризовал отношения двух стран как стабильные и независимые.

«Отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, крепкими и независимыми, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием», ― приводятся слова главы внешнеполитического ведомства в материале агентства Xinhua.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 июля Лавров прибыл в столицу Лаоса город Вьентьян для участия в мероприятии по линии АСЕАН. Накануне в МИД России заявили, что отношения с АСЕАН являются ключевыми в контексте реализации предложенной президентом России Владимиром Путиным инициативы о создании архитектуры евразийской безопасности.

В Лаосе Сергей Лавров примет участие в министерской встрече Россия — АСЕАН, на которой, как ожидается, стороны обсудят спектр вопросов сотрудничества как в политической и торгово-экономической, так и в социально-культурной сферах.

Лавров на встрече с Ван И заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание. Он подчеркнул, что единая позиция заключается в том, что необходимо сделать всё, чтобы не позволить разрушить структуры АСЕАН.