Вьентьян, 25 июля, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 25 июля, прибыл в столицу Лаоса город Вьентьян для участия в мероприятии по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во Вьентьян для участия в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Накануне в МИД России заявили, что отношения с АСЕАН являются ключевыми в контексте реализации предложенной президентом России Владимиром Путиным инициативы о создании архитектуры евразийской безопасности.

В Лаосе Сергей Лавров примет участие в министерской встрече Россия — АСЕАН, на которой, как ожидается, стороны обсудят спектр вопросов сотрудничества как в политической и торгово-экономической, так и в социально-культурной сферах.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Вьетнама То Ламом в Ханое заявил, что Россия считает крайне важным развитие диалога с АСЕАН.

До этого глава государства на встрече с руководством Министерства иностранных дел предложил наладить диалог со странами, которые обладают потенциалом стать участниками новой системы безопасности в Евразии. Путин подчёркивал, что будущая архитектура безопасности открыта для всех желающих, в том числе для государств — членов Европейского союза и Североатлантического альянса.

По словам Сергея Лаврова, Россия и Китай продолжают работу над созданием системы евразийской безопасности, основанной на равноправии и на принципе неделимости безопасности.