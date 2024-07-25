Вьентьян, 25 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии, заявил 25 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях мероприятий по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в Лаосе.

«Считаем важным <…> сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание», — заявил российский министр.

Лавров добавил, что единая позиция заключается в том, что необходимо сделать всё, чтобы не позволить разрушить структуры АСЕАН.

Как сообщало 25 июля ИА Регнум, Лавровприбыл в столицу Лаоса для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Визит российского дипломата продлится до 27 июля. Глава МИД России провёл двусторонние встречи с коллегами из Лаоса, Индонезии, Камбоджи, Брунея. Планируется его участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.