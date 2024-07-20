Вашингтон, 20 июля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, вероятно, захочет провести личную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским до выборов в США, заявил 20 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Zuma/TASS Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в 2019 году

Накануне, 19 июля, Трамп и Зеленский провели телефонный разговор.

«Я думаю, что такая встреча, конечно же, состоится. К ней будет стремиться Трамп в первую очередь, потому что ему это выгодно, это ход предвыборной кампании, он декларирует, что он в короткие сроки добьется перемирия, поэтому ему какие-то шаги надо делать в оправдание таких заявлений», — сказал Чепа «Ленте. Ру».

Как передавало ИА Регнум, Трамп по итогам разговора с Зеленским заявил, что беседа была «очень хорошей». Также он в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах «положит конец войне». Лидер киевского режима, в свою очередь, анонсировал личную встречу с экс-президентом США. На встрече будет обсуждаться достижение «справедливого и устойчивого мира», добавил он.

Ранее Трамп заявлял, что в случае возвращения на пост президента США сможет способствовать урегулированию конфликта на Украине «за 24 часа» и для этого позвонит как президенту России Владимиру Путину, так и главе киевского режима. Зеленский в ответ обвинял экс-президента США в непонимании ситуации на Украине.

Путин в июне назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.