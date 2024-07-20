Киев, 20 июля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп может приехать на Украину, заявил 20 июля в эфире так называемого «телемарафона» (новостного эфира, транслирующегося по всем украинским каналам) Сергей Никифоров, пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского.

ИА Регнум

Накануне, 19 июля, Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Никифоров подчеркнул, что место и время встречи ещё не определены.

«Вчера во время разговора действительно обсуждалось, когда это должно произойти и где это должно произойти. Но конкретика очень преждевременна — и формат, и время, и место», — сказал пресс-секретарь главы киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, Трамп по итогам разговора с Зеленским заявил, что беседа была «очень хорошей». Также он в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах «положит конец войне». Лидер киевского режима, в свою очередь, анонсировал личную встречу с экс-президентом США. На встрече будет обсуждаться достижение «справедливого и устойчивого мира», добавил он.

Трамп, вероятно, захочет провести личную встречу с Зеленским до выборов в США, чтобы подкрепить таким образом для избирателей свои заявления о способности добиться мира на Украине, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Трамп заявлял, что в случае возвращения на пост президента США сможет способствовать урегулированию конфликта на Украине «за 24 часа» и для этого позвонит как президенту России Владимиру Путину, так и главе киевского режима. Зеленский в ответ обвинял экс-президента США в непонимании ситуации на Украине.

Путин в июне назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.